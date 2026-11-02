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Ausblick: Talen Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talen Energy Corp
343.12 USD -5.73 USD -1.64 %
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Talen Energy wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,33 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 96,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,25 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,44 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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