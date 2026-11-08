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Ausblick: Tanmiah Food Company Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tanmiah Food Company Registered Shs
47.06 0.32 0.68 %
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Tanmiah Food Company Registered gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,410 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,790 SAR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 773,3 Millionen SAR – das würde einem Zuwachs von 25,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 614,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,89 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,940 SAR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,84 Milliarden SAR aus im Gegensatz zu 2,65 Milliarden SAR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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