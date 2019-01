Ausblick: Tata Metaliks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel

Tata Metaliks lässt sich am 14.01.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tata Metaliks die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 21,08 INR. Im Vorjahresquartal waren 15,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,97 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 21,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,90 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 70,56 INR, gegenüber 63,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 20,81 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,73 Milliarden INR generiert wurden.

