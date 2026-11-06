Ausblick: Tata Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

06.11.26 07:01 Uhr

Tata Steel veröffentlicht am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,68 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tata Steel nach den Prognosen von 21 Analysten 637,11 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 586,89 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,30 INR, wohingegen im Vorjahr noch 8,65 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.615,10 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.321,40 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net