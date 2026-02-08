DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -5,6%Nas26.402 +1,2%Bitcoin67.810 +0,2%Euro1,1713 ±-0,0%Öl106,1 +0,3%Gold4.702 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere
Top News
Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Anleger freuen Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Anleger freuen
Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Tata Steel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

14.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tata Steel Ltd Registered Shs
219,80 INR 7,95 INR 3,75%
Charts|News|Analysen

Tata Steel wird sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,73 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 623,99 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tata Steel einen Umsatz von 562,18 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,16 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,74 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 33 Analysten im Durchschnitt 2.321,25 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2.185,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tata Steel Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen