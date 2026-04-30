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Ausblick: Tata Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tata Technologies Limited Registered Shs
581,35 INR 9,15 INR 1,60%
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Tata Technologies präsentiert am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,66 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,77 Prozent auf 15,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Technologies noch 12,86 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,60 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,69 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,43 Milliarden INR, gegenüber 51,68 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

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