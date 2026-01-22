Ausblick: Tatva Chintan Pharma Chem legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tatva Chintan Pharma Chem wird am 16.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Tatva Chintan Pharma Chem im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Tatva Chintan Pharma Chem nach der Prognose von 1 Analyst 1,30 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,08 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,75 INR, gegenüber 2,44 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 5,10 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,82 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net