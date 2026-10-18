DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.625 +0,3%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Tatva Chintan Pharma Chem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tatva Chintan Pharma Chem Limited Registered Shs
1,940.40 -0.20 -0.01 %
Charts | News | Analysen

Tatva Chintan Pharma Chem wird am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tatva Chintan Pharma Chem ein EPS von 4,24 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 41,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,75 Milliarden INR gegenüber 1,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,20 INR je Aktie, gegenüber 17,98 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 5,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Tatva Chintan Pharma Chem Aktie News

Werbung

Tatva Chintan Pharma Chem Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tatva Chintan Pharma Chem nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.