Ausblick: Tatva Chintan Pharma Chem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Tatva Chintan Pharma Chem wird am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tatva Chintan Pharma Chem ein EPS von 4,24 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 41,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,75 Milliarden INR gegenüber 1,24 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,20 INR je Aktie, gegenüber 17,98 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 5,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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