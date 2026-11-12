Ausblick: TAZMO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

12.11.26 07:01 Uhr

TAZMO lädt am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 55,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 105,67 JPY je Aktie erzielt worden.

TAZMO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,60 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 189,20 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 244,30 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,90 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net