Ausblick: TE Connectivity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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TE Connectivity wird sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,69 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6625,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll TE Connectivity 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,75 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TE Connectivity 4,14 Milliarden USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,11 USD, gegenüber 6,16 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 19,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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