Ausblick: Tech Mahindra verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tech Mahindra wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

25 Analysten schätzen, dass Tech Mahindra für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,21 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,17 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 32 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 148,36 Milliarden INR – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tech Mahindra 133,84 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,18 INR, gegenüber 48,00 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 42 Analysten auf durchschnittlich 567,31 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 529,88 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net