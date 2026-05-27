Ausblick: Tega Industries legt Quartalsergebnis vor

Tega Industries wird sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 13,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,32 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,94 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,36 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 35,73 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,08 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 17,89 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 16,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net