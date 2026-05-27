DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 -2,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.005 -1,4%Euro1,1595 -0,3%Öl97,80 +3,0%Gold4.374 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- IREN, Xiaomi, adidas, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, BYD im Fokus
Top News
Nikkei 225-Papier Yaskawa Electric-Aktie: So viel Dividende zahlt Yaskawa Electric den Anlegern Nikkei 225-Papier Yaskawa Electric-Aktie: So viel Dividende zahlt Yaskawa Electric den Anlegern
Hang Seng-Papier MTR-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht MTR für Aktionäre vor Hang Seng-Papier MTR-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht MTR für Aktionäre vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Tega Industries legt Quartalsergebnis vor

28.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tega Industries Limited Registered Shs
1.599,70 INR 10,50 INR 0,66%
Charts|News|Analysen

Tega Industries wird sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 13,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,32 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,94 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,36 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 35,73 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,08 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 17,89 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 16,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tega Industries Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen