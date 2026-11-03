DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -0,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.363 -0,3%Euro 1,1200 +0,1%Öl 106,9 +2,0%Gold 3.911 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Telecom Italia SPA Az nominativa Split legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Telecom Italia SPA Az nominativa Split
5.60 EUR -0.11 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen

Telecom Italia SPA Az nominativa Split wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,61 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,179 EUR, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,39 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,73 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

Telecom Italia SPA Az nominativa Split Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Telecom Italia SPA Az nominativa Split nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.