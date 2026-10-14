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Ausblick: Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Telefon AB L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs)
8.55 EUR 0.30 EUR 3.64 %
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Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) wird am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,145 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Telefon LMEricsson (B) (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 5,59 Milliarden USD im Vergleich zu 5,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 22,86 Milliarden USD, gegenüber 24,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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Telefon L.M.Ericsson (B) (spons. ADRs) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
23.04.18 Telefon AB LMEricsson (B) (spons ADRs) Buy Charter Equity
01.02.18 Telefon AB LMEricsson (B) (spons ADRs) Hold Canaccord Adams
27.01.17 Telefon AB LMEricsson (B) (spons ADRs) Mkt Perform Charter Equity
20.07.16 Telefon AB LMEricsson (B) (spons ADRs) Mkt Underperform Charter Equity
11.11.15 Telefon AB LMEricsson (B) (spons ADRs) Outperform RBC Capital Markets

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