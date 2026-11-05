DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.571 -0,1%Euro 1,1251 +0,2%Öl 94,8 +0,1%Gold 4.120 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Telephone And Data Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Telephone And Data Systems Inc
31.60 EUR -0.40 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen

Telephone And Data Systems präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass Telephone And Data Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Telephone And Data Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 309,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,70 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,660 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Telephone And Data Systems Aktie News

Werbung

Telephone And Data Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Telephone And Data Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.