Tencent wird am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,06 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tencent 0,970 USD je Aktie vermeldete.

Tencent soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 46 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,44 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 52 Analysten im Schnitt von insgesamt 123,11 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 104,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net