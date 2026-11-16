Ausblick: Tencent Music Entertainment Group Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tencent Music Entertainment Group Registered A öffnet am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,829 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,770 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,64 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,25 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,39 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,91 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 41,11 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 35,68 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net