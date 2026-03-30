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Ausblick: Terra Innovatum Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

31.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs
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Terra Innovatum Global lädt am 01.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Terra Innovatum Global für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,038 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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