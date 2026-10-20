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Ausblick: Terveystalo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Terveystalo Oyj Registered Shs -A-
6.44 EUR -0.37 EUR -5.43 %
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Terveystalo wird am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,108 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Terveystalo noch 0,130 EUR je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 266,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 280,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,643 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,21 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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