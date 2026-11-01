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Ausblick: The Chemours legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Chemours Co When Issued
11.66 EUR -0.34 EUR -2.83 %
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The Chemours wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,266 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Chemours noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,53 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,948 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,570 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 5,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.18 The Chemours Outperform BMO Capital Markets
07.08.17 The Chemours Neutral UBS AG
09.05.16 The Chemours Overweight Barclays Capital
18.09.15 The Chemours Hold Argus Research Company
18.08.15 The Chemours Sell UBS AG

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