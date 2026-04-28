Ausblick: The Japan Steel Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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The Japan Steel Works lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,61 Prozent auf 575,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Japan Steel Works noch 497,5 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,836 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.net
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