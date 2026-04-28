Ausblick: The Japan Steel Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Japan Steel Works lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,61 Prozent auf 575,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Japan Steel Works noch 497,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,836 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net