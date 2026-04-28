DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 -1,5%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.093 -0,4%Euro1,1755 -0,2%Öl104,9 +0,3%Gold4.717 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: The Japan Steel Works mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
29,13 USD -2,13 USD -6,80%
Charts|News|Analysen

The Japan Steel Works lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,61 Prozent auf 575,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Japan Steel Works noch 497,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,836 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

DatumMeistgelesen

Analysen zu The Japan Steel Works Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Keine Analysen gefunden.

mehr Analysen