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Ausblick: The Karur Vysya Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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The Karur Vysya Bank Ltd Registered Shs
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The Karur Vysya Bank präsentiert am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,85 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Karur Vysya Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 5,94 INR in den Büchern gestanden.

The Karur Vysya Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 41,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,63 INR, wohingegen im Vorjahr noch 25,98 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,65 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 125,57 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

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