Ausblick: The One Group Hospitality zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The One Group Hospitality wird am 28.03.2018 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The One Group Hospitality noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 21,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The One Group Hospitality einen Umsatz von 20,4 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber -0,050 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 79,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 72,4 Millionen USD generiert wurden.

