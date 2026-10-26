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Ausblick: The Simply Good Foods öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
The Simply Good Foods Co Registered Shs
9.21 EUR -0.01 EUR -0.13 %
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The Simply Good Foods wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,397 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll The Simply Good Foods nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 327,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 369,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie, gegenüber 1,02 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.07.18 The Simply Good Foods Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.18 The Simply Good Foods Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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