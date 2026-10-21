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Ausblick: The Vita Coco Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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The Vita Coco Company Inc Registered Shs
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The Vita Coco Company stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,467 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll The Vita Coco Company 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 230,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Vita Coco Company 182,3 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 802,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 609,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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