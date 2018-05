Ausblick: The Wendys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Wendys wird am 08.05.2018 die Bilanz zum am 31.03.2018 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,104 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Wendys ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 297,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 285,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,551 USD je Aktie, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

