Ausblick: Theon International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

15.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Theon International Plc Registered Shs
30,45 EUR 2,65 EUR 9,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Theon International stellt am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,436 EUR je Aktie gegenüber 0,400 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Theon International 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 160,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Theon International 129,8 Millionen EUR umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,940 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 441,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 352,4 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.net

