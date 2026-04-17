Ausblick: Theon International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Theon International wird am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,425 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 26,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 164,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 EUR im Vergleich zu 0,940 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 443,4 Millionen EUR, gegenüber 352,4 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net