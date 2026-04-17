DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.189 -0,2%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Theon International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

19.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Theon International Plc Registered Shs
34,08 EUR -0,62 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Theon International wird am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,425 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 26,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 164,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 EUR im Vergleich zu 0,940 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 443,4 Millionen EUR, gegenüber 352,4 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Theon International Plc Registered Shs

DatumMeistgelesen