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Ausblick: Thinkific Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Thinkific Labs Inc Registered Shs
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Thinkific Labs wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,022 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,8 Millionen USD für Thinkific Labs, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 25,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,017 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 75,1 Millionen USD, gegenüber 102,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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