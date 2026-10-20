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Ausblick: Third Coast Bancshares öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Third Coast Bancshares Inc Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Third Coast Bancshares lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,996 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 30,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,8 Millionen USD gegenüber 96,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,97 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,79 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 258,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 367,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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