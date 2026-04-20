Ausblick: Third Coast Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Third Coast Bancshares lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Third Coast Bancshares die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,865 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Third Coast Bancshares 0,780 USD je Aktie eingenommen.

Third Coast Bancshares soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,99 USD aus. Im Vorjahr waren 3,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 258,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 367,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net