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Ausblick: THK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
THK Co Ltd
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THK öffnet am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 99,76 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte THK ein EPS von 13,66 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 83,72 Milliarden JPY – ein Minus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem THK 91,98 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 467,46 JPY, wohingegen im Vorjahr noch -618,660 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 320,23 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 240,44 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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