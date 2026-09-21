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Ausblick: Thor Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Thor Industries Inc.
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Thor Industries wird sich am 22.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,891 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,17 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD, gegenüber 4,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 9,47 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,58 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.19 Thor Industries Market Perform BMO Capital Markets
04.05.18 Thor Industries Outperform BMO Capital Markets
08.03.18 Thor Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.09.17 Thor Industries Hold Aegis Capital
07.07.17 Thor Industries Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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