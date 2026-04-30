Ausblick: ThredUp A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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ThredUp A lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,051 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll ThredUp A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 80,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ThredUp A 71,3 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,119 USD je Aktie, gegenüber -0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 352,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 310,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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