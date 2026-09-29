thyssenkrupp-Aktie etwas fester: Stahlsparte peilt deutlichen Rendite-Sprung an

Ausblick

29.09.26 09:24 Uhr

thyssenkrupp Steel strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will.

Die Sparte Stahl des deutschen Konzerns teilte mit, dass sie mittelfristig ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 1,2 Milliarden Euro bei einer Marge von mindestens 11 Prozent prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow.

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Die Restrukturierungsmaßnahmen, von denen einige derzeit umgesetzt werden, sollen voraussichtlich zur Ergebnisverbesserung beitragen und einen Beitrag von mehr als 800 Millionen Euro zum EBITDA beisteuern.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem eine Restrukturierungsvereinbarung sowie ein Kosteneffizienzprogramm. Von den rund 11.000 geplanten Arbeitsplätzen wurden bereits etwa 4.000 abgebaut, während die Trennung von den Hüttenwerken Krupp Mannesmann diesen Sommer abgeschlossen wurde. Nach Angaben auf der Website beschäftigt die Stahlsparte rund 26.000 Mitarbeiter.

Darüber hinaus profitiere das Geschäft laut Unternehmensangaben von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einer größeren Stabilität auf dem europäischen Stahlmarkt.

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Die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts in Europa, bei der thyssenkrupp möglicherweise eine Minderheitsbeteiligung behält, bleibe weiterhin das erklärte strategische Ziel.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA am Dienstag zeitweise 0,16 Prozent fester bei 15,21 Euro.

DJG/DJN/apo/ros

DOW JONES