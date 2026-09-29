thyssenkrupp-Aktie etwas fester: Stahlsparte peilt deutlichen Rendite-Sprung an
thyssenkrupp Steel strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will.
Werte in diesem Artikel
Die Sparte Stahl des deutschen Konzerns teilte mit, dass sie mittelfristig ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 1,2 Milliarden Euro bei einer Marge von mindestens 11 Prozent prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow.
Die Restrukturierungsmaßnahmen, von denen einige derzeit umgesetzt werden, sollen voraussichtlich zur Ergebnisverbesserung beitragen und einen Beitrag von mehr als 800 Millionen Euro zum EBITDA beisteuern.
Die Maßnahmen umfassen unter anderem eine Restrukturierungsvereinbarung sowie ein Kosteneffizienzprogramm. Von den rund 11.000 geplanten Arbeitsplätzen wurden bereits etwa 4.000 abgebaut, während die Trennung von den Hüttenwerken Krupp Mannesmann diesen Sommer abgeschlossen wurde. Nach Angaben auf der Website beschäftigt die Stahlsparte rund 26.000 Mitarbeiter.
Darüber hinaus profitiere das Geschäft laut Unternehmensangaben von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einer größeren Stabilität auf dem europäischen Stahlmarkt.
Die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts in Europa, bei der thyssenkrupp möglicherweise eine Minderheitsbeteiligung behält, bleibe weiterhin das erklärte strategische Ziel.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA am Dienstag zeitweise 0,16 Prozent fester bei 15,21 Euro.
DJG/DJN/apo/ros
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG