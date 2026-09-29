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Ausblick

thyssenkrupp-Aktie rutscht ab: Stahlsparte peilt deutlichen Rendite-Sprung an

thyssenkrupp-Aktie rutscht ab: Stahlsparte peilt deutlichen Rendite-Sprung an

thyssenkrupp Steel strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
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Die Sparte Stahl des deutschen Konzerns teilte mit, dass sie mittelfristig ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 1,2 Milliarden Euro bei einer Marge von mindestens 11 Prozent prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow.

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Die Restrukturierungsmaßnahmen, von denen einige derzeit umgesetzt werden, sollen voraussichtlich zur Ergebnisverbesserung beitragen und einen Beitrag von mehr als 800 Millionen Euro zum EBITDA beisteuern.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem eine Restrukturierungsvereinbarung sowie ein Kosteneffizienzprogramm. Von den rund 11.000 geplanten Arbeitsplätzen wurden bereits etwa 4.000 abgebaut, während die Trennung von den Hüttenwerken Krupp Mannesmann diesen Sommer abgeschlossen wurde. Nach Angaben auf der Website beschäftigt die Stahlsparte rund 26.000 Mitarbeiter.

Darüber hinaus profitiere das Geschäft laut Unternehmensangaben von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einer größeren Stabilität auf dem europäischen Stahlmarkt.

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Die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts in Europa, bei der thyssenkrupp möglicherweise eine Minderheitsbeteiligung behält, bleibe weiterhin das erklärte strategische Ziel.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA am Dienstag zeitweise 3,39 Prozent tiefer bei 14,67 Euro.

DJG/DJN/apo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

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Datum Rating Analyst
11:26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG

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