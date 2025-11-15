DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +0,9%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.796 -0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl83,04 +1,3%Gold5.146 +1,1%
Ausblick: Tidewater Midstream and Infrastructure stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd Registered Shs
5,05 EUR 0,29 EUR 6,09%
Charts|News|Analysen

Tidewater Midstream and Infrastructure lädt am 05.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,436 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Tidewater Midstream and Infrastructure 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 328,5 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tidewater Midstream and Infrastructure 362,0 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,704 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -1,200 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,64 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.net

