Ausblick: Tillys A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Tillys A wird am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,330 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 121,3 Millionen USD gegenüber 107,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 568,0 Millionen USD, gegenüber 553,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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