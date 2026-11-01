DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.391 +0,4%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: TimkenSteel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
TimkenSteel Corp
18.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

TimkenSteel wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent auf 345,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,863 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle TimkenSteel Aktie News

Werbung

TimkenSteel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TimkenSteel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.08.19 TimkenSteel Market Perform Cowen and Company, LLC
26.02.19 TimkenSteel Market Perform Cowen and Company, LLC
09.01.19 TimkenSteel Outperform Cowen and Company, LLC
18.04.17 TimkenSteel Outperform Cowen and Company, LLC
21.02.17 TimkenSteel Outperform Cowen and Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.