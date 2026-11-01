Ausblick: TimkenSteel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.11.26 07:01 Uhr

TimkenSteel wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent auf 345,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,863 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net