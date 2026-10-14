DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.359 +0,2%Euro 1,1211 +0,1%Öl 105,9 +0,2%Gold 4.151 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: TIPS Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
TIPS Industries Ltd Registered Shs
709.00 28.75 4.23 %
Charts | News | Analysen

TIPS Industries öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass TIPS Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,65 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,16 INR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,07 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 20,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 892,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,13 INR im Vergleich zu 16,96 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 4,65 Milliarden INR, gegenüber 3,76 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle TIPS Industries Aktie News

Werbung

TIPS Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TIPS Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.