Ausblick: Titan America Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

27.07.26 07:01 Uhr

Titan America Registered stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,283 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 429,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Titan America Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 446,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD im Vergleich zu 1,01 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,73 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net