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Ausblick: Toivo Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Toivo Group Oyj Registered Shs
0.81 EUR 0.00 EUR -0.25 %
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Toivo Group wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,023 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Toivo Group noch 0,010 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Toivo Group nach der Prognose von 1 Analyst 21,5 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 55,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,058 EUR, gegenüber 0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 81,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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