Ausblick: TOMI Environmental Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

05.11.26 07:01 Uhr

TOMI Environmental Solutions wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass TOMI Environmental Solutions für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TOMI Environmental Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 11,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net