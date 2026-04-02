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Ausblick: TOMI Environmental Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

08.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TOMI Environmental Solutions Inc Registered Shs
0,71 USD 0,05 USD 7,85%
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TOMI Environmental Solutions veröffentlicht am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TOMI Environmental Solutions noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 8,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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