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Ausblick: Tonghua Dongbao Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

19.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tonghua Dongbao Pharma Co Ltd (A)
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Tonghua Dongbao Pharma wird am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,040 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tonghua Dongbao Pharma 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tonghua Dongbao Pharma in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 582,0 Millionen CNY im Vergleich zu 561,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,640 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,020 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,84 Milliarden CNY, gegenüber 2,00 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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