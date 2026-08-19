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Ausblick: Toro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Toro Co.
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Toro veröffentlicht am 03.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toro ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,17 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
28.08.19 Toro Neutral Dougherty & Company LLC
11.06.18 Toro Buy Dougherty & Company LLC
25.08.17 Toro Neutral Dougherty & Company LLC
24.02.17 Toro Buy Dougherty & Company LLC
13.01.17 Toro Buy Seaport Global Securities

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