Ausblick: TOSEI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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TOSEI wird am 06.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,74 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 16,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 41,76 JPY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,99 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei TOSEI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,27 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 164,33 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 152,18 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 118,58 Milliarden JPY, gegenüber 94,69 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net