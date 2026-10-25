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Ausblick: TPG RE Finance Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Aktien
TPG RE Finance Trust Inc Registered Shs
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TPG RE Finance Trust wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,255 USD aus. Im letzten Jahr hatte TPG RE Finance Trust einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

TPG RE Finance Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,995 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 145,2 Millionen USD, gegenüber 332,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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