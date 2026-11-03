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Ausblick: Traeger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Aktien
Traeger Inc Registered Shs
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Traeger stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -4,544 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -33,500 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 79,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 36,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,046 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -43,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 446,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 559,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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