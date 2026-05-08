DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.436 ±0,0%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Micron Technology 869020 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Traeger legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Traeger Inc Registered Shs
43,83 USD 1,59 USD 3,76%
Charts|News|Analysen

Traeger wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,360 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 33,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 143,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Traeger für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 95,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,491 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -43,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 472,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 559,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Traeger Inc Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv